23andMe Mga Sweldo

Ang sahod ng 23andMe ay mula $48,634 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $268,650 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng 23andMe. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Marketing
Median $160K
Program Manager
Median $170K

Siyentipiko ng Data
Median $160K
Business Analyst
$181K
Data Analyst
$147K
Financial Analyst
$175K
Disenyor ng Produkto
$48.6K
Recruiter
$242K
Cybersecurity Analyst
$204K
Manager ng Software Engineering
$269K
UX Researcher
$173K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa 23andMe ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $268,650. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 23andMe ay $173,741.

