10x Banking
10x Banking Mga Sweldo

Ang sahod ng 10x Banking ay mula $112,746 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $317,800 para sa isang Information Technologist (IT) sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng 10x Banking. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $113K

Backend Software Inhinyero

Information Technologist (IT)
$318K
Manager ng Produkto
$162K

Manager ng Software Engineering
$123K
Solution Architect
$198K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at 10x Banking is Information Technologist (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $317,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking is $162,499.

