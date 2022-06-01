Direktoryo ng mga Kumpanya
1-800-FLOWERS.COM Mga Sweldo

Ang sahod ng 1-800-FLOWERS.COM ay mula $21,142 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $70,350 para sa isang Marketing Operations sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng 1-800-FLOWERS.COM. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Marketing
$61.3K
Marketing Operations
$70.4K
Inhinyero ng Software
$21.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa 1-800-FLOWERS.COM ay Marketing Operations at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $70,350. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 1-800-FLOWERS.COM ay $61,305.

