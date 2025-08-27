Data-asiantuntija Palkka kohteessa Florianopolis, Brazil

Data-asiantuntija-ammattilaisen keskimääräinen kokonaiskorvaus sijainnissa Florianopolis, Brazil on R$193,367.

Mikä on Data-asiantuntija-ammattilaisen palkka sijainnissa Florianopolis, Brazil?

Mikä on Data-asiantuntija-ammattilaisen minimipalkka sijainnissa Florianopolis, Brazil?

Vaikka Data-asiantuntija-ammattilaiselle ei ole minimipalkkaa sijainnissa Florianopolis, Brazil, keskimääräinen kokonaiskorvaus on R$193,367.