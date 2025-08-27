Data-asiantuntija Palkka kohteessa Coimbra, Portugal

Data-asiantuntija-ammattilaisen keskimääräinen kokonaiskorvaus sijainnissa Coimbra, Portugal on €18,295.

Mikä on Data-asiantuntija-ammattilaisen palkka sijainnissa Coimbra, Portugal?

Mikä on Data-asiantuntija-ammattilaisen minimipalkka sijainnissa Coimbra, Portugal?

Vaikka Data-asiantuntija-ammattilaiselle ei ole minimipalkkaa sijainnissa Coimbra, Portugal, keskimääräinen kokonaiskorvaus on €18,295.