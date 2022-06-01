Yritysluettelo
Zymergen
Zymergen Palkat

Zymergen:n palkka vaihtelee $154,225 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $225,400 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zymergen. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Data-asiantuntija
$225K
Tuotepäällikkö
$154K
Ohjelmistoinsinööri
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zymergen on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $225,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zymergen ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $190,045.

