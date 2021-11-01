Yritysluettelo
Zwift
Zwift Palkat

Zwift:n palkka vaihtelee $75,154 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $264,500 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zwift. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Tuotepäällikkö
Median $265K
Ohjelmistoinsinööri
Median $138K
Data-asiantuntija
Median $215K

Henkilöstöhallinto
$186K
Markkinointi
$75.2K
Ohjelmapäällikkö
$156K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$188K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$150K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zwift on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $264,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zwift ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,850.

