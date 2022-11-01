Yritysluettelo
Zurich Insurance
Zurich Insurance Palkat

Zurich Insurance:n palkka vaihtelee $27,980 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $281,400 Investointipankkiiri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zurich Insurance. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Data-asiantuntija
Median $121K
Ohjelmistoinsinööri
Median $111K
Aktuaari
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ratkaisuarkkitehti
Median $61.7K
Hallinnollinen assistentti
$28K
Liiketoiminta-analyytikko
$53.7K
Data-tieteen päällikkö
$224K
Talousanalyytikko
$44.9K
Henkilöstöhallinto
$48.7K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$43.7K
Investointipankkiiri
$281K
Liikkeenjohdon konsultti
$202K
Tuotesuunnittelija
$62.3K
Tuotepäällikkö
$170K
Ohjelmapäällikkö
$161K
Projektipäällikkö
$130K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$66.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$218K
Vakuutuksenantaja
$78.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zurich Insurance on Investointipankkiiri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $281,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zurich Insurance ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,725.

