Zoomcar
Zoomcar Palkat

Zoomcar:n palkka vaihtelee $15,888 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $117,734 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zoomcar. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Tuotepäällikkö
Median $118K
Ohjelmistoinsinööri
Median $30.5K
Liiketoiminta-analyytikko
$15.9K

Data-asiantuntija
$105K
Graafinen suunnittelija
$23.9K
Ohjelmapäällikkö
$17.1K
Projektipäällikkö
$23.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zoomcar on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $117,734. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoomcar ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $23,926.

Muut resurssit