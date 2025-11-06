Yritysluettelo
Zoom
  • Palkat
  • Tekninen ohjelmapäällikkö

  • Kaikki Tekninen ohjelmapäällikkö -palkat

  • Greater Bengaluru

Zoom Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in Greater Bengaluru Zoom:ssa on yhteensä ₹5.55M per year ZP4 -tasolla. Katso Zoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.55M
₹2.67M
₹2.67M
₹206K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Zoom in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,553,306. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoom Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,548,299.

Muut resurssit