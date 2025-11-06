Ohjelmistosuunnittelija korvaus in New York City Area Zoom:ssa vaihtelee $145K per year ZP1 -tasolta $230K per year ZP3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $202K. Katso Zoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ZP1
$145K
$114K
$26.5K
$4.1K
ZP2
$188K
$141K
$41.6K
$5K
ZP3
$230K
$167K
$54.8K
$8.1K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
