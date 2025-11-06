Yritysluettelo
  Greater Hyderabad Area

Zoom Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Hyderabad Area Zoom:ssa on yhteensä ₹7.29M per year ZP3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹7.57M. Katso Zoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ZP1
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹7.29M
₹4.59M
₹2.29M
₹408K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Koneoppimiskehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Tutkija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Zoom in Greater Hyderabad Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹10,366,829. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoom Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Hyderabad Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹7,573,657.

