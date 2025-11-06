Yritysluettelo
Zoom Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa China

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in China Zoom:ssa vaihtelee CN¥367K per year ZP1 -tasolta CN¥634K per year ZP3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in China on yhteensä CN¥527K. Katso Zoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ZP1
(Lähtötaso)
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Block logo
+CN¥416K
Robinhood logo
+CN¥638K
Stripe logo
+CN¥143K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Koneoppimiskehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Tutkija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Zoom in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥888,598. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoom Ohjelmistosuunnittelija roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥509,457.

