Ohjelmistosuunnittelija korvaus in China Zoom:ssa vaihtelee CN¥367K per year ZP1 -tasolta CN¥634K per year ZP3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in China on yhteensä CN¥527K. Katso Zoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ZP1
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
