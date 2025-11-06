Yritysluettelo
Zoom Tuotesuunnittelija Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Tuotesuunnittelija korvaus in San Francisco Bay Area Zoom:ssa vaihtelee $130K per year ZP1 -tasolta $279K per year ZP5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $180K. Katso Zoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Näytä 2 Lisää tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedot

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

UX-suunnittelija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Zoom in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $278,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoom Tuotesuunnittelija roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,000.

