Zoom Data-analyytikko Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Katso Zoom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Zoom in Greater Los Angeles Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $223,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoom Data-analyytikko roolille in Greater Los Angeles Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $193,000.

