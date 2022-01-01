Yritysluettelo
Zoom
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Zoom Palkat

Zoom:n palkka vaihtelee $30,602 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $487,550 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zoom. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Tutkimustieteentekijä

Tuotepäällikkö
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Tuotesuunnittelija
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX-suunnittelija

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Rekrytoija
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Markkinointi
Median $225K

Tuotemarkkinoinnin johtaja

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $310K
Myynti
Median $200K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $137K
Data-analyytikko
Median $210K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $212K
Talousanalyytikko
Median $155K
Projektipäällikkö
Median $145K
Henkilöstöhallinto
Median $188K
Myynti-insinööri
Median $239K
Kirjanpitäjä
$192K

Tekninen kirjanpitäjä

Hallinnollinen assistentti
$42.2K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$259K
Liiketoimintakehitys
$488K
Yrityskehitys
$189K
Asiakaspalvelu
$73.7K
Asiakaspalveluoperaatiot
$83.1K
Data-tieteen päällikkö
$114K
Data-asiantuntija
$30.6K
Graafinen suunnittelija
$259K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$131K
Juridiikka
$296K
Markkinointioperaatiot
$456K
Ohjelmapäällikkö
$147K
Myynnin tuki
$143K
Ratkaisuarkkitehti
$223K

Pilviturvallisuusarkkitehti

Tekninen Asiakkuuspäällikkö
$180K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$64K
Tekninen kirjoittaja
$132K
Luotettavuus ja turvallisuus
$94.6K
UX-tutkija
$211K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Zoom-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zoom on Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $487,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Zoom ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit