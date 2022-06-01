Yritysluettelo
Zoetis Palkat

Zoetis:n palkka vaihtelee $92,460 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $223,934 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zoetis. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

Datatieteilijä
Median $162K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $141K
Liiketoiminta-analyytikko
$92.5K

Datatieteen päällikkö
$136K
Markkinointioperaatiot
$198K
Tuotesuunnittelija
$121K
Tuotepäällikkö
$104K
Projektipäällikkö
$121K
Myynti
$101K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$224K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$141K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zoetis on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $223,934. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zoetis ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $135,675.

