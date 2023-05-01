Yritysluettelo
ZOE
ZOE Palkat

ZOE:n palkka vaihtelee $30,720 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $166,414 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ZOE. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $107K
Asiakaspalvelu
$30.7K
Henkilöstöhallinto
$166K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Ohjelmistokehityspäällikkö
$139K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ZOE on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $166,414. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ZOE ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $122,742.

Muut resurssit