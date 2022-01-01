Yritysluettelo
ZipRecruiter
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

ZipRecruiter Palkat

ZipRecruiter:n palkka vaihtelee $79,600 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $422,417 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ZipRecruiter. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Datatieteilijä
Median $170K
Tuotepäällikkö
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Tuotesuunnittelija
Median $142K

UX-suunnittelija

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $294K
Kirjanpitäjä
$91.3K
Liiketoiminta-analyytikko
$266K
Datatieteen päällikkö
$293K
Henkilöstöhallinto
$79.6K
Markkinointi
$259K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ZipRecruiter-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ZipRecruiter on Ohjelmistosuunnittelija at the Staff Software Engineer level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $422,417. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ZipRecruiter ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $243,072.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle ZipRecruiter ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit