Zipline
Zipline Palkat

Zipline:n palkka vaihtelee $136,591 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $243,800 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zipline. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Tuotepäällikkö
Median $157K
Liiketoiminta-analyytikko
$206K

Laitteistoinsinööri
$244K
Lakiasiat
$239K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zipline on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $243,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zipline ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,702.

