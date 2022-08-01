Yritysluettelo
Zip
Zip Palkat

Zip:n palkka vaihtelee $63,700 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminnan kehittäminen -tehtävässä alemman pään mukaan $231,150 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zip. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $200K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Liiketoiminnan kehittäminen
$63.7K
Datatieteilijä
$105K

Tuotesuunnittelija
$148K
Rekrytoija
$124K
Myynti
$99.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$231K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Zip-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zip on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $231,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zip ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $124,176.

