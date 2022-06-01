Yritysluettelo
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Palkat

Zions Bancorporation:n palkka vaihtelee $35,323 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $236,175 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zions Bancorporation. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $100K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Datatieteilijä
Median $118K
Tietoteknologi (IT)
Median $108K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $80K
Liiketoimintaoperaatiot
$68.3K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$80.4K
Asiakaspalvelu
$35.3K
Investointipankkiiri
$70.4K
Tuotepäällikkö
$236K
Ohjelmapäällikkö
$156K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zions Bancorporation on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $236,175. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zions Bancorporation ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $90,200.

