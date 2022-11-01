Yritysluettelo
Zinnov
Zinnov Palkat

Zinnov:n palkka vaihtelee $1,601 kokonaiskorvauksena vuodessa Pääomasijoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $291,450 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zinnov. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Liikkeenjohdon konsultti
Median $12K
Ohjelmistosuunnittelija
$66.7K
Ratkaisuarkkitehti
$291K

Tekninen ohjelmapäällikkö
$20.7K
Pääomasijoittaja
$1.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zinnov on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $291,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zinnov ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $20,681.

