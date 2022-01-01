Yritysluettelo
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Palkat

Zimmer Biomet:n palkka vaihtelee $50,736 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $197,985 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Koneinsinööri
Median $100K

Laatuinsinööri

Myynti
Median $85K
Lääketieteellinen insinööri
$124K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $105K
Datatieteilijä
$78.4K
Tuotesuunnittelija
$66.1K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$177K
Ohjelmistosuunnittelija
$198K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$102K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$50.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zimmer Biomet on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $197,985. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zimmer Biomet ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $101,000.

