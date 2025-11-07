Yritysluettelo
Zillow
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija
  • P4

Ohjelmistosuunnittelija Taso

P4

Tasot yrityksessä Zillow

Vertaa tasoja
  1. P2New Grad Engineer
  2. P3Mid Level Engineer
  3. P4Senior Engineer
    4. Näytä 3 Lisää tasoja
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$296,378
Peruspalkka
$193,598
Osakeanti ()
$98,970
Bonus
$3,810
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimeisimmät palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Zillow ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit