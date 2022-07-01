Yritysluettelo
Zilliant
Zilliant Palkat

Zilliant:n palkka vaihtelee $98,980 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $171,638 Asiakasmenestys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zilliant. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Liiketoiminta-analyytikko
$99K
Asiakasmenestys
$172K
Ohjelmistosuunnittelija
$165K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zilliant on Asiakasmenestys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $171,638. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zilliant ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,051.

