ZenBusiness Palkat

ZenBusiness:n palkka vaihtelee $105,470 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $175,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ZenBusiness. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $175K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-analyytikko
$131K
Markkinointi
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$154K
Ohjelmapäällikkö
$159K
Projektipäällikkö
$150K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ZenBusiness on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $175,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ZenBusiness ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $152,236.

