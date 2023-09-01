Yritysluettelo
Zefr
Zefr Palkat

Zefr:n palkka vaihtelee $153,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $180,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zefr. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $180K
Datatieteilijä
$161K
Tuotepäällikkö
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zefr on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $180,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zefr ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,800.

Muut resurssit

