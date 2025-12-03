Yritysluettelo
Yext
Yext Myynti-insinööri Palkat

Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Yext:ssa vaihtelee $131K ja $187K per year välillä. Katso Yext:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$150K - $176K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$131K$150K$176K$187K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Yext-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Yext in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $187,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yext Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $131,200.

