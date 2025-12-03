Yritysluettelo
Yellow.ai
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoiminta-analyytikko

  • Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

Yellow.ai Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Yellow.ai:ssa vaihtelee ₹449K ja ₹612K per year välillä. Katso Yellow.ai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$5.5K - $6.6K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$5.1K$5.5K$6.6K$7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Liiketoiminta-analyytikko ilmoitustas yrityksessä Yellow.ai avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yellow.ai?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoiminta-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Yellow.ai in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹612,475. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yellow.ai Liiketoiminta-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹448,797.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Yellow.ai ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • DoorDash
  • Square
  • Coinbase
  • Uber
  • Intuit
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellowai/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.