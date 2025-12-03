Yritysluettelo
Yellow Card App
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Yellow Card App Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in South Africa Yellow Card App:ssa vaihtelee ZAR 466K ja ZAR 662K per year välillä. Katso Yellow Card App:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$30.2K - $34.4K
South Africa
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Ohjelmistosuunnittelija ilmoitustas yrityksessä Yellow Card App avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yellow Card App?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Yellow Card App in South Africa on vuosittainen kokonaiskorvaus ZAR 662,461. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yellow Card App Ohjelmistosuunnittelija roolille in South Africa ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ZAR 465,968.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Yellow Card App ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Google
  • Amazon
  • DoorDash
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellow-card-app/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.