Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in Nigeria Yellow Card App:ssa vaihtelee NGN 7.58M ja NGN 11M per year välillä. Katso Yellow Card App:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yellow Card App?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Yellow Card App in Nigeria on vuosittainen kokonaiskorvaus NGN 10,995,411. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yellow Card App Asiakaspalvelu roolille in Nigeria ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NGN 7,576,669.

Muut resurssit

