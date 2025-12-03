Yritysluettelo
YCH Group
YCH Group Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Indonesia YCH Group:ssa vaihtelee IDR 296.03M ja IDR 429.6M per year välillä. Katso YCH Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä YCH Group?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä YCH Group in Indonesia on vuosittainen kokonaiskorvaus IDR 429,604,673. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä YCH Group Projektipäällikkö roolille in Indonesia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on IDR 296,030,110.

Muut resurssit

