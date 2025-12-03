Yritysluettelo
Yassir
Yassir Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Katso Yassir:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$88.2K - $107K
United Arab Emirates
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$81.4K$88.2K$107K$114K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yassir?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Yassir in United Arab Emirates on vuosittainen kokonaiskorvaus AED 417,656. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yassir Ohjelmistosuunnittelija roolille in United Arab Emirates ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on AED 298,840.

Muut resurssit

