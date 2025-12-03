Yritysluettelo
Yassir
Yassir Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Yassir:ssa vaihtelee ₹2.67M ja ₹3.65M per year välillä. Katso Yassir:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$32.5K - $39.3K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$30.4K$32.5K$39.3K$41.5K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yassir?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Yassir in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,648,123. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yassir Data-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,673,193.

Muut resurssit

