Yassir Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Egypt Yassir:ssa vaihtelee EGP 43.3K ja EGP 62.9K per year välillä. Katso Yassir:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$1K - $1.2K
Egypt
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yassir?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Yassir in Egypt on vuosittainen kokonaiskorvaus EGP 62,896. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yassir Liiketoiminta-analyytikko roolille in Egypt ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on EGP 43,340.

