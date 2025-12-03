Yritysluettelo
Yara International
Yara International Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus Yara International:ssa vaihtelee R$470K ja R$643K per year välillä. Katso Yara International:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$92.8K - $110K
Brazil
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$85.7K$92.8K$110K$117K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yara International?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Yara International on vuosittainen kokonaiskorvaus R$643,273. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yara International Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$469,869.

Muut resurssit

