Y&L Consulting
Y&L Consulting Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Romania Y&L Consulting:ssa vaihtelee RON 59.4K ja RON 84.3K per year välillä. Katso Y&L Consulting:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$15.3K - $18.1K
Romania
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Y&L Consulting?

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Y&L Consulting in Romania on vuosittainen kokonaiskorvaus RON 84,345. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Y&L Consulting Ohjelmistosuunnittelija roolille in Romania ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RON 59,408.

