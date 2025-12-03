Yritysluettelo
Yalantis
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Myynti

  • Kaikki Myynti -palkat

Yalantis Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Poland Yalantis:ssa vaihtelee PLN 110K ja PLN 154K per year välillä. Katso Yalantis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$32.4K - $39.2K
Poland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Myynti ilmoitustas yrityksessä Yalantis avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yalantis?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Myynti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Yalantis in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 154,303. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yalantis Myynti roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 110,407.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Yalantis ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Airbnb
  • Lyft
  • Apple
  • Pinterest
  • Stripe
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalantis/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.