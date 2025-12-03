Yritysluettelo
Yadro
Yadro Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Russia Yadro:ssa vaihtelee RUB 7.97M ja RUB 11.32M per year välillä. Katso Yadro:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$116K - $137K
Russia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$102K$116K$137K$145K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yadro?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Yadro in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 11,321,033. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yadro Ratkaisuarkkitehti roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 7,973,945.

