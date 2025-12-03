Yritysluettelo
Yadro
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Yadro Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Russia Yadro:ssa vaihtelee RUB 5.33M ja RUB 7.44M per year välillä. Katso Yadro:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$73.8K - $89.4K
Russia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$68.1K$73.8K$89.4K$95.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ohjelmistokehityspäällikkö ilmoitustas yrityksessä Yadro avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yadro?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Yadro in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 7,443,603. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yadro Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 5,326,026.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Yadro ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • PayPal
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Square
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.