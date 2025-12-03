Yritysluettelo
Yadro
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Projektipäällikkö

  • Kaikki Projektipäällikkö -palkat

Yadro Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Russia Yadro:ssa vaihtelee RUB 736K ja RUB 1.07M per year välillä. Katso Yadro:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$10.8K - $12.3K
Russia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$9.4K$10.8K$12.3K$13.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Projektipäällikkö ilmoitustas yrityksessä Yadro avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Yadro?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Projektipäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Yadro in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 1,071,635. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Yadro Projektipäällikkö roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 735,614.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Yadro ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • PayPal
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Square
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.