Y Combinator Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Y Combinator:ssa vaihtelee SGD 170K ja SGD 242K per year välillä. Katso Y Combinator:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$150K - $177K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$132K$150K$177K$187K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Y Combinator?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Y Combinator in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 241,917. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Y Combinator Ohjelmistosuunnittelija roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 170,394.

