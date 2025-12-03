Yritysluettelo
Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States XYZ Robotics:ssa vaihtelee $146K ja $212K per year välillä. Katso XYZ Robotics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$167K - $191K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$146K$167K$191K$212K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

XYZ Robotics-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä XYZ Robotics in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $212,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XYZ Robotics Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,800.

Muut resurssit

