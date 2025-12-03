Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States XYZ Robotics:ssa on yhteensä $103K per year. Katso XYZ Robotics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
XYZ Robotics
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$103K
Taso
L3
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä XYZ Robotics?
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

XYZ Robotics-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä XYZ Robotics in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $132,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XYZ Robotics Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,500.

