XPO Logistics
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

XPO Logistics Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in United States XPO Logistics:ssa on yhteensä $142K per year. Katso XPO Logistics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Yhteensä vuodessa
$142K
Taso
L4
Peruspalkka
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä XPO Logistics in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $163,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä XPO Logistics Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $142,000.

