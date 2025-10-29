Yritysluettelo
Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Xperi:ssa vaihtelee $163K ja $233K per year välillä. Katso Xperi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$187K - $219K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$163K$187K$219K$233K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Xperi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Xperi in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $232,830. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xperi Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $163,180.

