Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Germany Xperi:ssa vaihtelee €92.8K ja €130K per year välillä. Katso Xperi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€101K - €122K
Germany
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€92.8K€101K€122K€130K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Xperi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Xperi in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €129,647. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xperi Tuotepäällikkö roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €92,765.

Muut resurssit