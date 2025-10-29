Yritysluettelo
Xperi
Xperi Datatieteilijä Palkat

Katso Xperi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€62.2K - €73.2K
Ireland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€58K€62.2K€73.2K€80.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Xperi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Xperi in Ireland on vuosittainen kokonaiskorvaus €80,825. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xperi Datatieteilijä roolille in Ireland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €58,029.

Muut resurssit