Yritysluettelo
Xperi
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kirjanpitäjä

  • Kaikki Kirjanpitäjä -palkat

Xperi Kirjanpitäjä Palkat

Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Xperi:ssa vaihtelee $63.8K ja $87K per year välillä. Katso Xperi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$68.3K - $82.5K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Kirjanpitäjä ilmoitustas yrityksessä Xperi avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Xperi-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kirjanpitäjä tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä Xperi in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $87,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xperi Kirjanpitäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,750.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Xperi ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit